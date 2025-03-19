Як прикарпатські гвардійці освоюють майстерність керування дронами. ВІДЕО

Курси з підготовки операторів безпілотних літальних апаратів активно готують гвардійців до виконання бойових завдань. Тут курсанти опановують ефективне використання дронів у бойових умовах.

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Навчання проводять досвідчені викладачі та інструктори, одним із яких є інструктор безпілотних авіаційних комплексів на псевдо Тайсон – професіонал із бойовим досвідом у цій сфері.

“Керувати дроном – це поєднання теорії з практикою, а не просто набір рухів”, – пояснює Тайсон.

На теоретичному етапі курсанти вивчають класифікацію безпілотних систем, їхні типи та призначення. Практичні заняття зосереджені на освоєнні керування: від розвідувальних дронів для спостереження до важчих моделей для скидів.

Бійці опановують складання апаратів, знайомляться з технічними нюансами, відпрацьовують зліт, маневри та бойові задачі, зокрема в ручному режимі ATTI, коли автоматика недоступна.

Навчання – це поступовий шлях.

“Одним вистачає кількох тижнів, щоб освоїти основи, іншим потрібні місяці практики”, – зазначає Тайсон.

Кожен курсант проходить індивідуальну програму: від простих пілотажних фігур до складних операцій, таких, як розвідка чи спорядження скидів. Головне – досягти не лише технічної вправності, а й уміння діяти впевнено.

Прогрес помітний і в настроях бійців.

“Коли курсанти відчувають контроль над дроном у польоті, у них з’являється азарт і впевненість. Це мотивує мене як інструктора”, – розповідає Тайсон. Навички стають автоматичними, рухи – точними, а розуміння власної ролі – глибшим.

На курсах підготовки операторів дронів гвардійці вчаться літати та опановувати навички керування безпілотниками.

Для Національної гвардії України це важливий крок до підвищення боєздатності та захисту особового складу, адже дрони дозволяють завдавати ударів по ворогу дистанційно, зберігаючи життя наших захисників.