Укрзалізниця продовжила маршрут поїзда Київ – Івано-Франківськ

АТ «Укрзалізниця» продовжило маршрут поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ до станції Ясіня.

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Про це УЗ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Продовжуємо маршрут поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ ще далі – аж до Ясіні! Що це означає для пасажирів? Зручний час відправлення – виїзд з Києва пізно ввечері (23:00), а це означає, що ви можете завершити всі справи, комфортно сісти у поїзд, відпочити вночі і прокинутися вже в серці Карпат”, – йдеться у повідомленні.

У компанії також уточнили графік руху поїзда. Так, з Києва поїзд вирушатиме о 23:00, і прибуватиме до кінцевої станції о 14:17. Зі станції Ясіня відправлення заплановане о 18:05.

Квитки можна придбати в мобільному застосунку Укрзалізниці або на сайті компанії.