“Тихо робив свою справу”: історія прикордонника з Франківщини Василя Крама

Прикордонник з Івано-Франківщини Василь Крам почав воювати у 2022 році. Він брав участь у боях на Донеччині, Харківщині та в північних регіонах України. Навесні та влітку 2023 року Василь разом із побратимами стримував наступу російської армії та прикривав відступ українських військ поблизу Бахмута. У 2024 році захищав Вовчанськ, а згодом продовжив службу на українсько-білоруському кордоні.

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24 грудня — у свій день народження — військовослужбовець загинув, доставляючи боєприпаси на передову, пише Правда.іф з посиланням на Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Пішов на фронт у перші дні війни

Василь Крам народився 24 грудня 1977 року в селі Тязів Ямницької громади. Після одруження разом із сім’єю оселився у Сільці.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, Василь Крам приєднався до Сил оборони України. Незважаючи на брак військового досвіду, він вирішив стати на захист своєї країни та вступив до комендатури швидкого реагування “Шквал” 7-го прикордонного загону. Крам обіймав посаду інспектора прикордонної служби вищої категорії та командував одним із відділень інспекторів Державної прикордонної служби України, маючи звання старшого сержанта.

“Він не шукав слави, не говорив про подвиги, а тихо робив свою справу. Він був там, де було найважче”, — йдеться у дописі.

13 годин у повному оточенні тримав оборону

Навесні та влітку 2023 року Василь Крам брав активну участь у бойових діях на Донеччині, стримуючи наступ російських сил поблизу сіл Серебрянка та Григорівка. Попри постійні обстріли, він мужньо протистояв штурмовим групам РФ.

“У травні 2023 року під Бахмутом разом з побратимами прикривав відхід військових з-під нищівного вогню. У 2024 виконував бойові завдання на Харківщині, тримаючи оборону Вовчанська. 10 травня того ж року, перебуваючи в повному оточенні, прикордонник 13 годин тримав оборону, прикриваючи маневри побратимів та знищуючи ворожі штурмові групи”, — пишуть на сторінці Держприкордонслужби.

Згодом Василь Крам продовжив виконувати свої обов’язки на українсько-білоруському кордоні.

Останній бій

Військовослужбовець загинув 24 грудня 2024 року, саме в день свого народження. Василь Крам зазнав численних уламкових поранень під час доставки боєприпасів на передові позиції в Серебрянському лісі.

“Василь був не просто мобілізованим військовослужбовцем — він був лідером, другом та тим, на кого завжди можна було покластися. Побратими називають його воїном, який стояв до останнього подиху”, — йдеться у дописі.

У прикордонника вдома залишилися дружина та дві доньки.