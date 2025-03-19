Серед звільнених з російського полону українців 10 мешканців Франківщини

Зі 197 українців, звільнених з російського полону 19 березня, десятеро – мешканці Івано-Франківської області, зокрема дев’ять військових, повідомила голова ОВА.

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У середу, 19 березня, під час найбільшого з початку повномасштабної війни обміну військовополоненими, коли Україна отримала можливість звільнити 197 своїх громадян з російського полону, серед поверненців виявилися й десять мешканців Прикарпаття, що стало надзвичайно важливою новиною для багатьох родин Івано-Франківської області, які довгий час чекали повернення своїх рідних.