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З російського полону повернулися військові з Прикарпаття Ігор Король та Віталій Федорів
Диван на коліщатках в темній вітальні

З російського полону повернулися військові з Прикарпаття Ігор Король та Віталій Федорів

Автор: Петро Якимчук
19/03/2025 20:38
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Сьогоді, 19 березня, під час обміну полоненими з російського полону повернулися військові Віталій Федорів та Ігор Король з Богородчанської громади.

Чоловіки разом потрапили у полон у червні 2022 року. Про це розповів секретар Богородчанської селищної ради Роман Мотуз, передає правда ІФ з посиланням на Суспільне

З його слів, військовослужбовець Віталій Федорів народився 22 січня 2002 року та жив у селі Забережжя. Чоловік мобілізувався на службу 27 лютого 2022 року.

“Спершу служив в одній військовій частині, згодом перевівся у 24 окрему механізовану бригаду імені короля Данила”, — розповів Роман Мотуз.

обмін, рф, полон, Франківщина
Звільнені українські військові, 19 березня 2025 року. 

Ігор Король народився 3 травня 1987 року у селі Іваниківка. Він також приєднався до Збройних сил України 27 лютого 2022 року. Разом з Віталієм Федоровим служив у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Земляки потрапили у російський полон під час бойового завдання в один день — 25 червня 2022 року на Луганщині

Що відомо про звільнених прикарпатців з полону 19 березня

Серед звільнених з російського полону 19 березня — десять жителів Івано-Франківщини, з них — дев’ять військовослужбовців, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у Facebook.

Зокрема, з російської неволі повернулися військовий з Івано-Франківська Ігор Логай та боєць з Бурштина Володимир Труш.

Що відомо про обмін військовополоненими 19 березня

19 березня між російською та українською сторонами відбувся обмін полоненими у форматі 175 на 175.

Серед звільнених — військові ЗСУ, Нацгвардії, ТРО, ВМС та прикордонники. Також є оборонці Маріуполя, ті, хто брав участь у Курській операції та служив на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Сумщині, у Харківській та Запорізькій областях.

Також звільнені 22 військові у важкому стані. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення.

18 березня очільник Росії Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом анонсував обмін полоненими, який мав би відбутися 19 березня. Президент України Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.