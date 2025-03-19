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Україна провела черговий обмін полоненими з росією. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Україна провела черговий обмін полоненими з росією. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
19/03/2025 16:23
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ДІМ РІА
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Україна сьогодні, 19 березня, провела черговий обмін полоненими з російською федерацією.

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З ворожого полону повернулись 175 захисників, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами, повідомляє Правда з посиланням на президента Володимира Зеленського.

“Сьогодні ще один день, коли Україна повертає своїх. 175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога”, – написав Зеленський.

Зеленський зауважив, що це один із найбільших обмінів за останній час. Повернути вдалось солдатів, сержантів та офіцерів.

Чоловік у швидкій допомозі з українським прапором.
Барикади на дорозі, черга машин, лісова місцевість
Люди в українських прапорах біля автобусів
Українські солдати з прапорами на дорозі в лісі.
Люди загорнуті в українські прапори під відкритим небом.
Люди загорнуті у прапори України
Україна провела черговий обмін полоненими з росією. ФОТО
Чоловік у синьо-жовтому одязі на вулиці.