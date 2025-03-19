Україна провела черговий обмін полоненими з росією. ФОТО

Україна сьогодні, 19 березня, провела черговий обмін полоненими з російською федерацією.

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З ворожого полону повернулись 175 захисників, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами, повідомляє Правда з посиланням на президента Володимира Зеленського.

“Сьогодні ще один день, коли Україна повертає своїх. 175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога”, – написав Зеленський.

Зеленський зауважив, що це один із найбільших обмінів за останній час. Повернути вдалось солдатів, сержантів та офіцерів.