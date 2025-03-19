Поліція перевіряє причетність ще двох підлітків до вибухів в Івано-Франківську

18 березня з’явилася інформація, що поліція розслідує можливу причетність ще двох 15-річних підлітків до вибухів в Івано-Франківську, які сталися 11 березня.

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Про це пише “Галка” з посиланням на голову обласної державної адміністрації Світлану Онищук.

11 березня близько 18:30 на вулиці Привокзальна в Івано-Франківську пролунали два вибухи. В наслідок цього постраждали двоє перехожих. Один з підривників, 17-річний юнак, загинув. Інший, 15-річний хлопець, втратив кінцівки, та знаходиться зараз у лікарні.

18 березня голова ОДА/ОВА Світлана Онищук повідомила, що наразі правоохоронці перевіряють причетність до вибухів ще двох 15-річних підлітків.

“Правоохоронці перевіряють причетність до цього ще двох 15-річних. Як бачимо, ворог не шкодує нікого і готовий вбивати наших дітей. І робить це різними способами”, – зазначає Світлана Онищук.

Також голова ОДА зауважила, що для вербування дітей росіяни зазвичай використовують соцмережу Telegram, де розміщують оголошення про “легкий заробіток”.

“Часто така співпраця розпочинається із виконання простих завдань,як сфотографувати військовий об’єкт чи критичну інфраструктуру.Далі пропонують підпалити якийсь предмет на залізниці,а відтак створити саморобний вибуховий пристрій. Якщо діти відмовляються, зламують їхні сторінки в соцмережахта шантажем змушують до співпраці”, – каже Онищук.

Щоб уникнути ситуацій, які відбулися 11 березня, вона радить батькам:

Звертати увагу на зміну у поведінці;

Перевіряти історії пошуку у гаджетах;

Звертати увагу на нові незвичні менеджери та програми віддаленого контролю за пристроєм.

Окрім того, насторожити повинен і той факт, що у дитини раптово з’явилися кошти чи дороговартісні речі, а також що один мобільний телефон.

“Перевіряйте та реагуйте на всі зміни. У разі небезпечних підозр, не бійтеся звертатися до правоохоронних органів. Вони обов’язково допоможуть владнати ситуацію”, – резюмує Онищук.

Також вона радить більше комунікувати з дітьми, та пояснювати можливі наслідки співпраці зі спецслужбами росіян.