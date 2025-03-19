З російського полону повернувся 28-річний морпіх із Франківщини Дмитро Галюк

19 березня 2025 року під час обміну полоненими з російської неволі повернувся військовослужбовець з Івано-Франківщини Дмитро Галюк. Боєць пробув у полоні із середини квітня 2022 року.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Цю інформацію Суспільному підтвердила дружина воїна Катерина Галюк.

Головний сержант Дмитро Галюк народився у 1996 році. Боєць тримав оборону на металургійному заводі імені Ілліча в Маріуполі. Звідти 12 квітня 2022 року він потрапив у російський полон, розповідала Суспільному матір морпіха Олександра Галюк під час акції на підтримку військовополонених 9 березня 2025 року. Тоді на захід вона прийшла з невісткою Катериною та онукою.

“Син з нами розмовляв із заводу, коли їх забирали. Він пішов, бо їм сказали: “Або вас тут розстрілюють, або здаєтеся в полон”. Через рік звільнили його побратима, який з ним був, і тоді ми дізналися, де саме Дмитро перебуває, і про його стан здоров’я. Дуже важко слухати про це. Але тримаємося заради нього”, — розповідала Олександра Галюк.

Дружина військовополоненого Катерина Галюк про стан чоловіка змогла дізнатися у грудні 2024 року. Тоді після обміну вийшли три військовослужбовці з колонії, в якій перебував її чоловік.

“Побратим вийшов з полону і повідомив нам, що він був з Дмитром в одній камері сім місяців. Казав про його психологічний стан, що Дмитро — козак, тримається. А про фізичний, що “ще може дати копняка”, — говорила Катерина Галюк.

Що відомо про обмін військовополоненими 19 березня

19 березня між російською та українською сторонами відбувся обмін полоненими у форматі 175 на 175.

Серед звільнених — військові ЗСУ, Нацгвардії, ТРО, ВМС та прикордонники. Також є оборонці Маріуполя, ті, хто брав участь у Курській операції та служив на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Сумщині, у Харківській та Запорізькій областях.

Також звільнені 22 військові у важкому стані. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення.