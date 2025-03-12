Російські куратори намагалися ліквідувати своїх агентів: стали відомими подробиці вчорашніх вибухів у Івано-Франківську

Вчора ввечері у Івано-Франківську від вибуху саморобного вибухового предмету загинув 17-річний юнак. Його 15-річному спільнику вибухом відірвало ноги – наразі він у критичному стані. Якщо хлопчина виживе, то йому загрожуватиме довічне позбавлення волі.

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Поліція та СБУ повідомили деталі вчорашнього теракту в Івано-Франківську

Правоохоронці з’ясували, що 15-річний та 17-річний мешканці міста на замовлення російських спецслужб планували серію терактів у місті Івано-Фракнівську.

Нагадаємо, що Знайшли підробіток у телеграмі: стали відомими ймовірні причини вчорашніх вибухів у Івано-Франківську

Встановлено, що в одному з Telegram-каналів підлітки знайшли оголошення про роботу, на яку погодилися. Вони отримали інструкції від «роботодавця» та гроші на оренду квартири неподалік залізничного вокзалу. Потім придбали необхідні інгредієнти та компоненти й у квартирі виготовили вибухівку, яку мали розмістити у визначених місцях, повідомляють у Нацполіції.

Саморобну вибухівку підлітки помістили в термоси, спорядивши їх металевими елементами для посилення уражаючої сили, та під’єднали до них детонатори. Весь процес фіксували на відео за вказівками ворожого замовника.

За цю роботу вербувальники пообіцяли фігурантам 1700 доларів.

Однак 11 березня ввечері, під час транспортування вибухового пристрою до однієї з цілей, його було дистанційно приведено в дію. У результаті на місці загинув 17-річний фігурант. 15-річний спільник отримав тяжкі поранення. Його госпіталізували до лікарні. Таким чином російські спецслужби намагалися ліквідувати усіх виконавців. Нагадаємо, що Відомо про стан травмованих під час вибухів у Франківську

Вибуховою хвилею травмовано ще двох перехожих, які перебували поблизу. Це 20-річний чоловік та 23-річна жінка. Їх – також доставили до лікарні.

За кілька хвилин ще один вибуховий пристрій, який був в орендованій квартирі, також здетонував. Виникла пожежа. ЇЇ оперативно ліквідували працівники ДСНС.

Наразі 15-річному фігуранту готують повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини) та ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Підпали майна ЗСУ, державних установ, їх мінування та інші подібні злочини класифікуються як тероризм або диверсія за Кримінальним кодексом України. За них передбачена сувора кримінальна відповідальність. Поліцейські звертаються до батьків та їх дітей з попередженням та нагадуванням про небезпеку вербування підлітків ворогом.

Агенти країни-агресора використовують психологічний тиск, маніпуляції та фінансові винагороди для вербування дітей через Telegram-канали, соціальні мережі, онлайн ігри, обіцяючи їм “легкі” заробітки за виконання певних завдань. Завдання від російських кураторів можуть варіюватися від малювання провокативних графіті та розклеювання дискредитуючих листівок проти ЗСУ до більш серйозних дій.

Поліцейські Івано-Франківщини наголошують, що ці дії незаконні, а у випадку їхнього вчинення, відповідальність нестимуть як діти, так і їхні батьки. Виконання завдань російських спецслужб можуть бути кваліфіковані за низкою статей Кримінального кодексу – за них передбачені суворі покарання, як-от довічне позбавлення волі.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

Вказані злочини можуть бути кваліфіковані відповідно до низки статей Кримінального кодексу України, за які передбачені суворі покарання – до довічного позбавленні волі, зокрема, за статтями:

• ст. 111 (Державна зрада), карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна;

• ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна;

• ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), карається до десяти років позбавлення волі;

• та інші.

Поради для батьків:

– інформуйте дітей про небезпеку вербування та наслідки злочинів;

– слідкуйте за їхньою онлайн-активністю та колом інтернет-знайомств;

– у разі підозр на вербування звертайтеся до поліції за номером 102.

Поради для підлітків:

– будьте обережними з незнайомцями в інтернеті, не діліться особистою інформацією;

– розповідайте дорослим про нові онлайн-знайомства;

– уникайте відвідування сумнівних інтернет-ресурсів;

– використовуйте офіційні ресурси для отримання та перевірки інформації;

– при отриманні пропозицій скоєння диверсій за гроші – повідомте поліцію за номером «102»;

Закликаємо молодь бути пильними та не піддаватися на злочинні пропозиції! Разом ми сильніші!