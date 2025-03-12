У Франківську 50-річний водій Skoda спричинив зіткнення чотирьох автівок

Патрульні оформили адміністративні матеріали на водія, який став винуватцем ДТП за участю чотирьох автомобілів.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.
Учора на вулиці Надрічній 50-річний водій автомобіля Skoda не переконавшись в безпеці маневру, виїжаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив авто Renault що по ній рухалось та допустив з ним зіткнення. Внаслідок зіткнення авто Renault по інерції вʼїхав у автомобілі Citroen та Hyundai.
У автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На водія Skoda патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
“Водії, дотримуйтеся правил дорожнього руху та бережіть себе”, – застерігають правоохоронці.