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ДТП на перехресті, розбиті машини на дорозі.
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У Франківську 50-річний водій Skoda спричинив зіткнення чотирьох автівок

Автор: Lilia
12/03/2025 16:30
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Патрульні оформили адміністративні матеріали на водія, який став винуватцем ДТП за участю чотирьох автомобілів.

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Повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Учора на вулиці Надрічній 50-річний водій автомобіля Skoda не переконавшись в безпеці маневру, виїжаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив авто Renault що по ній рухалось та допустив з ним зіткнення. Внаслідок зіткнення авто Renault по інерції вʼїхав у автомобілі Citroen та Hyundai.

У автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На водія Skoda патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

“Водії, дотримуйтеся правил дорожнього руху та бережіть себе”, – застерігають правоохоронці.

ДТП на вулиці, пошкодження автомобілів