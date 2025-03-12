У Франківську 50-річний водій Skoda спричинив зіткнення чотирьох автівок

Патрульні оформили адміністративні матеріали на водія, який став винуватцем ДТП за участю чотирьох автомобілів.

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Повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Учора на вулиці Надрічній 50-річний водій автомобіля Skoda не переконавшись в безпеці маневру, виїжаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив авто Renault що по ній рухалось та допустив з ним зіткнення. Внаслідок зіткнення авто Renault по інерції вʼїхав у автомобілі Citroen та Hyundai.

У автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На водія Skoda патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.