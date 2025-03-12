Потрібні всі: як відбувається рекрутинг у 102 бригаді ТрО

У 102-й бригаді ТрО зараз функціонує рекрутингова група, яка сприяє добровольцям у знаходженні оптимального місця в бригаді, відповідно до їхніх здібностей і навичок. Як виглядає цей процес на практиці, чому не слід остерігатися звертатися до рекрутера та які переваги надає спільна служба з земляками?

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Про це розповідають Ростислав Рудзинський та Сергій Гупал – сержанти-менеджери групи рекрутингу штабу бригади, пише Репортер.

Для початку розкажіть, будь ласка, що це за група рекрутингу й відколи вона працює?

Ростислав: Наша група була створена у грудні 2024, фактично працювати почала з січня цього року. Ключові напрямки – це власне рекрутинг добровольців, які хочуть долучитися до Сил оборони України, а саме до нашої 102, франківської, бригади ТрО.

У чому переваги служби саме у вашій бригаді?

Ростислав: Почну трошки здалеку. Концепція територіальної оборони слідує локальному принципу, адже кожна бригада ТрО створена в окремій області. 102 бригада створена в Івано-Франківській. І, власне, одна з найбільших переваг служби в нашій бригаді для прикарпатців є те, що побратими й посестри – це наші земляки й землячки. Тобто служба зі своїми.

Адже, якщо запитати просто пересічних громадян на вулиці: «Чи знаєте ви про 102 бригаду і, можливо, у вас там хтось служить?», то багато людей скажуть: «Так, у мене там кум, друг, брат, сват, сусід». І так далі.

Ростислав Рудзинський

Тобто, це служба з тими, кого знаєш. У них можна дізнатися більше. Як служиться у 102 бригаді? Які там особливості? Більше того, є багато прикладів, коли служать сім’ями – батько з сином або двоє братів. Наприклад, Сергій та Володимир Гупали, лідери гурту «Брати Станіслава».

Таких у нас багато. І зі своїми, ми щиро в цьому переконані, служити легше. Бо є доволі багато оцих горизонтальних зв’язків. Також маємо багато випадків, коли люди збираються цілими селами чи громадами і підтримують своїх бійців, які пішли у 102 бригаду.

Сергій: Було, що хлопці з одного села служать, то збираються люди, ліплять вареники, збирають допомогу і везуть у підрозділ. Такого дуже багато. В таких підрозділах створюється унікальна атмосфера справжньої братерської і сестринської єдності – спільні жарти, спільні новини. От хтось поїхав у відпустку з підрозділу, повернувся, вже питаються: «А що там вдома?». Такі речі об’єднують.

Ростислав: Для об’єктивності, мушу сказати, що не 100% усіх військових у бригаді є з Франківська чи області. Є й з інших регіонів, це нормально. Але десь 90% – саме з Прикарпаття. Цю атмосферу відчувають і бійці з інших регіонів. Ми нікого не ділимо.

Окрім того, що всі свої, що ще пропонує бригада?

Ростислав: Друга наша перевага – це піклування. Воно буває в різних формах – від різних людей, організацій, громад. Почну про піклування всередині бригади.

Насправді це моя історія, історія Сергія, історія більшості тих, хто у нас служить. З перших днів немає відчуття, що ти залишився сам. Є відчуття підтримки. Як під час документального оформлення, проходження ВЛК, при спілкуванні з якихось питань з ТЦК та СП. Усе відбувається з величезною підтримкою всередині бригади – від командирів, побратимів і так далі.

Ті самі проєкти, які ми запускаємо, – «Бойові ворони» чи «Чекаємо вдома» – це так само про піклування. Адже «Бойові ворони» – це додаткові РЕБи і дрони, які захищають життя.

«Чекаємо вдома» – це піклування про тих, хто виїжджає з зони бойових дій до Франківська. Це певні пропозиції, бонуси, які надають франківські бізнеси.

Піклування – це й навчання, які постійно проводяться в бригаді.

Сергій: Ще ми з тих, хто забезпечує можливість реалізувати себе у війську. Ті, що прийняли рішення йти служити, коли ми говоримо про рекрутинг, мають можливість самостійно обрати підрозділ, посаду. І, власне, наша бригада таким людям дає можливість розвивати свої навички, підвищувати кваліфікацію.

Ростислав: Ще одна перевага – це командування, до якого є високий рівень довіри.

Людина прийняла таке рішення. Куди їй дзвонити, писати, як зв’язатися з рекрутером?

Ростислав: Буквально цими днями ми запустили сайт 102 бригади і минулого тижня запустили телефонний номер. Сайт – 102.army. Телефон: 097 102 7 102 – його легко запам’ятати.

По цьому номеру люди можуть передзвонити, проконсультуватись – дізнатися умови, вільні вакансії, де перебуває підрозділ, який розмір окладу. На сайті вони можуть заповнити анкету. Рекрутер її попередньо вивчить, перетелефонує і проведе таку співбесіду.

Сергій: На чому я б хотів наголосити – кандидати під час консультації нічим не ризикують. Ніякі їхні дані нікуди більше не передаються – ні в ТЦК, ні будь-де. Сама консультація має інформаційно-довідковий характер, де людина може для себе прийняти рішення, чи рухатись далі, чи шукати інші варіанти.

Сергій Гупал

Які наразі є вакансії, кого шукаєте?

Ростислав: Насправді, вибір вакансій досить широкий. Нам потрібні і водії, IT-спеціалісти, інженери, медики, радіотелефоністи, діловоди. Але так само – і стрільці, і кулеметники, і гранатометники, і мінометники. Настільки широкий спектр, що потрібні, напевно, всі.

Додам, що армія загалом і 102 бригада зокрема – це дуже хороша школа, тому що є можливість вивчити щось нове. Ми навчимо того, що люди не знали, або відкриємо ті якості людини, про які вона могла й не здогадуватись.

Сергій: Ми бачимо, що ця війна відкрила новий напрямок, нову спеціалізацію – оператори БПЛА. Є багато людей, які освоюють її власне в армії. І повірте мені, ця професія у нас буде затребувана і в цивільному житті.

Людей завжди цікавлять гарантії – чи точно вони потраплять на те місце, яке обрали для себе?

Ростислав: Окрім якихось екстремальних випадків. Потрібно просто подзвонити і ми скажемо, чи та вакансія, яку ви побачили на сайті, актуальна зараз. Бо ситуація швидко змінюється. Далі – якщо кандидат погоджується на умови служби під час співбесіди, тобто ми обговорили всі деталі про посаду, умови і все решту, то військова частина надає цьому кандидату письмову згоду. Вона називається – відношення. Що от цей підрозділ готовий взяти кандидата до себе на службу, на певну посаду. І вже з цього моменту рекрутери супроводжують кандидата на шляху до призначення на цю посаду у підрозділі.

Гарантії 100% вам ніхто не дасть, бо це життя. Але в нашому випадку, рекрутському, це 99,9%, що людина потрапляє саме туди, куди обрала.