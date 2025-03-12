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Диван на коліщатках в темній вітальні

На рідній Донеччині поліг воїн Марин Олександр

Автор: Lilia
12/03/2025 16:01
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10 березня 2025 року загинув на війні захисник Марин Олександр.

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Повідомляє Бурштинська міська рада, передає Правда.іф.

Олександр з родиною, як ВПО, прибув до Бурштинської громади 5 грудня 2024 року, а вже 11 грудня разом з братом був мобілізований до лав ЗСУ.

Народився 14 червня 1987 року у селі Шевченко, Покровського району, Донецької області. Захищаючи Україну, на рідній для нього Донеччині, під час артилерійського обстрілу отримав поранення, несумісне з життям.

Вічна пам’ять Герою!

Про дату зустрічі, прощання та чин похорону повідомлять додатково.