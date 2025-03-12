Третя спроба: чи можливий імпічмент Трампу і коли

Не минуло й місяця з дня другого вступу Дональда Трампа на посаду президента США, як почалися розмови про його імпічмент. Дві попередні спроби під час його першого президентства зазнали фіаско. Нині, коли республіканці контролюють і Сенат, і Палату представників, імпічмент виглядає ще більш малоймовірним. Проте не фантастичним. Які шанси третього імпічменту Трамму та що мають враховувати його ініціатори – в матеріалі “Апострофа”.

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Протягом свого першого президентського терміну Дональду Трампу двічі намагалися оголосити імпічмент. Так, у 2019 році – через тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб схилити його розпочати розслідування причетності до корупції Гантера Байдена, сина вірогідного конкурента на виборах Джо Байдена, в обмін на продовження фінансової і військової допомоги Україні. Проте 5 лютого 2020 року Сенату забракло голосів. Другий імпічмент Дональдові Трампу Палата представників оголосила за тиждень до закінчення терміну його президентських повноважень – 13 січня 2021-го. Причина – підбурювання до бунту на Капітолії після перемоги Джо Байдена. Проте Сенат виправдав Трампа.

У результаті Трампу не заборонили балотуватись на президентських виборах, і він вдруге став господарем Білого дому. Утім не минуло й трьох тижнів з часу його інавгурації 20 січня 2025-го, як почалися розмови про третій імпічмент. Представник демократів у Конгресі з Техасу Ел Грін заявив, що висуває статті про імпічмент 47-му президенту США за його пропозицію “захопити Газу”. Він розкритикував заяву Трампа про виселення палестинців із Гази та перетворення міста на “Рив’єру Близького Сходу” США. Про роботу над статтями імпічменту Грін нагадав 4 березня, коли його вивели з Конгресу під час виступу Трампа. “Цей президент не придатний. Він не повинен бути на посаді. 34 важких злочинів і два імпічменти”, – заявив він.

Проте й серед республіканців є ті, хто висловив занепокоєння з приводу зупинки військової допомоги Україні та обміну розвідувальними даними з Києвом. “Вони попереджають, що надто тривале припинення надходження зброї та боєприпасів до України може мати руйнівний вплив на боєздатність України, що підірве її важелі впливу на переговори з Росією”, – пише The Hill.

Є незадоволені політикою нової адміністрації і серед громадяни. У Філадельфії та в столицях штатів Каліфорнія, Міннесота, Мічиган, Техас, Вісконсин, Індіана, Мічиган, Джорджія, Техас та інших тисячі людей вийшли із плакатами з критикою президента та його соратника мільярдера й очільника нового Департаменту ефективності Ілона Маска. Курйозний випадок трапився з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на початку березня. Протестувальники зіпсували йому родинний відпочинок на гірськолижному курорті у штаті Вермонт. Це сталося після суперечки Венса із Зеленським, яка сталася напередодні в Овальному кабінеті Білого дому. “Я з Україною”, “Катайся на лижах у Росії, зрадник”, – майоріло на їх транспарантах.

Думка виборців має для Трампа чимале значення. “Найбільше на Трампа впливають електоральні настрої… Коли ми говоримо про його ініціативи глобального миротворця… ми розуміємо, що залежно від того, які цілі будуть досягнуті, вплине на його електоральні позиції. Бо після суперечки в Овальному кабінеті не тільки демократи отримали конструктивний грунт для критики Трампа, але вона почалася й від республіканців, і звичайних громадян. Як пояснити, що президент США підіграє державі-агресору, при тому, що підтримка України серед американців залишається досить великою, на рівні 65% – враховуючи демократів і республіканців – відповіді поки що немає. А після сварки Венса й Зеленського американці почали ставити дуже незручні питання Трампу”, – коментує “Апострофу” політолог Олексій Буряченко.

То як оцінює дії Трампа його виборець? До подій в Овальному кабінеті CBS News/YouGov провело опитування 2311 дорослих американців з національно репрезентативною вибіркою 26-28 лютого. Як свідчать результати, більшість американців схвально оцінюють його роботу з імміграцією (54%) і більшість продовжує підтримувати його політику депортації (64%). Половина американців кажуть, що підтримують Україну в конфлікті з Росією (52%), проте майже половина (44%) – нейтральні. Більшість американців сприймають Росію як недружню країну. При цьому республіканці порівняно менш схильні розглядати її як ворога, ніж американці в цілому. Водночас американці продовжують розділятися щодо військової допомоги Україні. Так, більшість республіканців (68%) вважають, що поставки мають бути припинені, тоді як більшість прихильників демократів – що цього не має відбутися (72%).

Стосовно внутрішньої політики оцінки опитаних були неоднозначні. Половина країни ставиться до DOGE та Ілона Маска негативно, інша половина вважає, що масивні скорочення заощадять гроші. Люди, які вважають, що Трамп змінює уряд на краще, серед яких багато республіканців і людей, які голосували за нього, переважно схвалюють зусилля щодо скорочення федеральної робочої сили. Загалом переважна більшість республіканців вважає, що справи в країні йдуть принаймні добре, що підвищило загальний відсоток американців, які так кажуть, відколи містер Трамп вступив на посаду (44% проти 35% у січні 2024-го).

Утім неспроможність завершити війну в Україні, виявом чого й були події в Овальному кабінеті, можуть збільшити розчарування Трампом. “Зараз політика Трампа не привела до результатів. Для Трампа набагато вигідною виглядає позиція перекласти відповідальність за паузу в перемовинах, зрив на українську сторону, мотивуючи тим, що йому недостатньо дякували і т.д. Хоча істинна причина – він не може гарантувати, що зможе натиснути на РФ, в той час коли Росія не налаштована на справедливе й довготривале завершення гарячої стадії війни”, – зауважує Буряченко.

Тож у разі відсутності реального прогресу в тому числі в зупиненні війни після спливу пів річного терміну перебування на посаді Трампу можуть почати висловлювати серйозні претензії. “Більш реалістично ми оцінюватимемо перспективи третього імпічменту після того, як мине пів року після інавгурації, – продовжив співрозмовник видання. – Бо є таке неформальне правило в американській політиці – перші пів року дають карт-бланш, а потім починають запитувати… Що і наскільки йому вдасться за цей період – такі й будуть шанси отримати третій імпічмент. Тому він намагається якнайшвидше демонструвати результати роботи, в тому числі щодо вирішення питання українсько-російської війни”.

Через пів року незадоволені можуть знайтися і в Республіканській партії. Проте наскільки результативним буде імпічмент? “Станом на зараз це практично нереально”, – каже політолог Євген Магда. Адже республіканці отримують контроль над обома палатами Конгресу США. “Зараз у Трампа Full House американської політики. Зараз немає дієвої опозиції, що видно було під час виступу в Конгресі…навіть в авторитарних режимах це велика рідкість, а тут США – людина, яка просто не погоджувалася і його вивели, а пів зали сиділо мовчки, тільки таблички піднімали – це говорить про те, що від шокової терапії, яку проводить Трамп, до кінця не оговтались”, – вважає Буряченко.

Як відомо, у Палаті представників республіканці отримали незначну більшість у 220 голосів, тоді як демократи – 215. При цьому 2 конгресмена перейшли в адміністрацію Трампа, тож у республіканців 218 місць. А за підсумками виборів до Сенату Республіканська партія отримала значну більшість у 53 місця, а Демократична – лише 45 місць (+2 незалежних). Проте за два роки ситуація може змінитися.

“Після 2026 року, – каже “Апострофу” Магда. – Коли пройдуть мід-термси, зміняться розклади сил і в Палаті представників, і в Сенаті, тоді, думаю, його опоненти будуть робити цю спробу [ініціювати імпічмент] з однією простою метою – щоб Трамп, по-перше, не йшов на третій термін, щоб і думок таких не було, а по-друге, щоб він як найсильніший гравець у Республіканській партії був максимально нейтралізованим”.

При цьому ініціаторам варто враховувати досвід двох невдач. “Попередні спроби були зроблені з політичною метою, тому не скажу, що вони геть провалилися, – певен Магда. – Але в принципі мета була завдати йому політичного удару, однак, як ми бачимо, електорат Трампа сприймає це як “полювання на відьом”. Це варто враховувати тим, хто щось подібне намагатиметься ініціювати наступного разу”.

Євгенія Давиденко

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