Портрет Трампа хочуть розмістити на 100-доларовій купюрі

Банкноти з Трампом замість Бенджаміна Франкліна можуть з’являтися 2029 року. Пише ТСН

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Член Палати представників від Республіканської партії Брендон Гілл хоче “увічнити пам’ять” президента США Дональда Трампа і розмістити його портрет на 100-доларовій купюрі.

Про це передає Fox News.

“Президент Трамп міг насолоджуватися своїми золотими роками, граючи в гольф і проводячи час зі своєю сім’єю. Замість цього він взяв відповідальність за цю країну і тепер працює понаднормово, щоб захистити наш кордон, виправити наші нерівні торговельні відносини з рештою світу, зробити Америку знову енергетично незалежною та поставити Америку на перше місце, припинивши марну іноземну допомогу”, – розсипався у компліментах своєму босу молодий республіканець.

Заміну Бенджаміна Франкліна на Трампа на 100-доларовій купюрі підлабузник називає “маленьким способом вшанувати все, що Трамп досягне за наступні чотири роки”.

Якщо його законопроект буде прийнятий, міністр фінансів зобов’яже оприлюднити “попередній проєкт” законопроєкту до кінця 2026 року. Банкноти з Трампом замість Бенджаміна Франкліна можуть з’являтися 2029 року.

Ініуватива Гілла з’явилася через тиждень після схожої спробти з боку конгресмена Джо Вілсона, щоб розмістити обличчя Трампа на новій купюрі в 250 доларів. Цей законопроєкт підтримали троє інших консерваторів Палати представників.

Востаннє заміна президента на американській валюті сталася 1929 року. Тоді Ендрю Джексон замінив Гровера Клівленда на банкноті в $20.

Плани адміністрації Обами замінити обличчя Джексона на борчиню проти рабства Гаррієт Табмен так і не здійснилися після того, як Трамп вступив на посаду на свій перший термін.

Фото: foxnews.com

Крім того, чинний закон забороняє зображати на американській валюті ще живих політичних діячів, тому для того, щоб потішити самолюбство Трампа, потрібно буде міняти законодавство.

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