На Прикарпатті під час ранкової атаки зенітники збили чотири крилаті ракети

7 березня під час ранкової атаки російських військ підрозділи ПвК “Захід” збили 4 крилаті ракети.

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Так, згідно з повідомленням Повітряного командування “Захід”, в їхній зоні відповідальності вдалося знищити 11 крилатих ракет та 9 ударних БПЛА, пише Правда з посиланням на Бліц-Інфо.