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На Прикарпатті під час ранкової атаки зенітники збили чотири крилаті ракети
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті під час ранкової атаки зенітники збили чотири крилаті ракети

Автор: Олег Мамчур
07/03/2025 15:33
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7 березня під час ранкової атаки російських військ підрозділи ПвК “Захід” збили 4 крилаті ракети.

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Так, згідно з повідомленням Повітряного командування “Захід”, в їхній зоні відповідальності вдалося знищити 11 крилатих ракет та 9 ударних БПЛА, пише Правда з посиланням на Бліц-Інфо.

“Вночі та зранку 07 березня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури у західному регіоні нашої країни, застосувавши крилаті ракети та ударні БпЛА. Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили 11 крилатих ракет повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, «Калібр» та 9 ударних БпЛА типу “Shahed”, – йдеться у повідомленні.

Знищено 11 ракет, 9 ударних БПЛА - ЗСУ