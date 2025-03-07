У Франківську стартує програма “Бюджет участі”

Вже невдовзі в Івано-Франківській громаді стартує прийом проєктів на “Бюджет участі”. Подавати заявки можна буде з 12 по 26 березня офлайн або онлайн.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.
“З 12 по 26 березня подавайте свій і отримуйте можливість втілити свою ідею в життя. Подати проєкт можна як офлайн, так і онлайн.
Офлайн: заносьте у паперовому вигляді у відділ звернень громадян Івано-Франківської міської ради (вул.М.Грушевського, 21; 1 поверх).
Онлайн на сайті Бюджету участі у будь-який зручний час, навіть у вихідні дні”, – йдеться у дописі мера.
Розділ “Подати проект” стане активним з дати початку прийому.
Детальніше дізнатись про програму, завантажити зразки документів для подачі можна на сайті https://if.pb.org.ua в розділі – Допомога.