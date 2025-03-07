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На Надвірнянщині відновили дві трофейні вантажівки і передали для потреб Нацгвардії
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Надвірнянщині відновили дві трофейні вантажівки і передали для потреб Нацгвардії

Автор: Олег Мамчур
07/03/2025 16:07
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На Надвірнянщині відновили дві трофейні вантажівки, які українські військові відібрали в окупантів.

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Про це повідомив заступник міського голови Надвірної Ігор Писклинець.

«Дві одиниці важкої техніки, трофейні Камаз й УРАЛ, “віджаті” у ворогів, які нам привезли в досить понівеченому стані – посічені осколками, з пробитим баком, пошкодженою ходовою та ще купою проблем. Техніка й комплектація досить специфічна та рідкісна в нас, тому не так просто було її реанімувати. Але спільними зусиллями вдалось повністю відремонтувати й поставити на службу підрозділу Національної гвардії України вказану техніку».