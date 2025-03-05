Трамп виступив у Конгресі. Що він сказав щодо України?

Президент США Дональд Трамп висловив подяку своєму українському колезі Володимиру Зеленському за його лист, у якому Зеленський запевнив у готовності України до мирних переговорів.

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Про це Трамп заявив під час свого першого виступу перед Конгресом після переобрання.

Він навів цитату зі звернення Зеленського, яке той раніше опублікував у соціальній мережі X. У цьому посланні Зеленський підкреслив, що Україна готова “швидко діяти” під “потужним лідерством” президента США Дональда Трампа, щоб завершити війну.

«Я вдячний за це повідомлення. Паралельно з цим ми провели дуже серйозні переговори з Росією, і я отримав чіткі сигнали, що вони готові до встановлення миру. Хіба це не чудова новина?» — зазначив президент США.

Також Трамп знову озвучив свої оцінки втрат під час війни між Росією та Україною, заявивши, що вони нібито досягають “мільйонів” загиблих і поранених. За його словами, в Україні щотижня в боях гинуть 2 тисячі осіб.

Він також згадав про військову допомогу Україні на сотні мільярдів, яку США надали без жодних кредитів. Водночас, американський президент не робив заяв про припинення цієї допомоги Києву, всупереч повідомленням у засобах масової інформації.

Проте Трамп висловив критику на адресу Європи за її недостатній внесок у оборону України, зазначивши, що порівняно з 350 мільярдами доларів, які надали Сполучені Штати, вона витратила лише 100 мільярдів. За його словами, це менше, ніж суми, витрачені на закупівлю російської нафти та газу.