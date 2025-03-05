З Франківська на 15 мільйонів гривень закупили дронів для 10 ОГШБр

Сьогодні в Івано-Франківську закупили по сертифікату на 15 мільйонів гривень дрони для 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, зокрема і для 109 батальйону.

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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.іф.

Це одна з найбільших партій, яка буде передаватись.

“Але окрім цього, ми постійно, щоденно чи раз на два дні передаємо дрони для наших військових. Але така велика партія, яка закуплена одразу це дійсно вперше. Хочеться, щоб наші хлопці сьогодні мали чим битися, зберегли свої життя. Дякуємо їм і низький уклін. І дякуємо платникам податків, тому що завдяки цьому ми маємо можливість допомагати нашим військовим. Так як громада рекомендувала, більшість коштів, які ми можемо залучити, залучається для підтримки Збройних сил України”, – йдеться у дописі мера.

За його словами, кожен франківець може долучитися до спільної ініціативи зі “Спілкою волонтерів Прикарпаття” і до 16 березня принести допомогу бійцям на фронт.