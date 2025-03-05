За останню добу рятувальники на території Івано-Франківської області успішно ліквідували 12 пожеж, з яких 7 виникли в природних екосистемах.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

Впродовж доби на території області виникло 7 пожеж сухої трави на загальній площі 1,1 га. З початку року зареєстровано 424 пожежі в екосистемах, площею 25 га!

Так, 4 березня рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на відкритій території в селі Пасічна Пасічнянської ТГ Надвірнянського району, де виникла пожежа на площі 800 кв.м. Менш масштабні пожежі в екосистемах також були ліквідовані в Коломийському та Івано-Франківському районах.

Закликаємо всіх дотримуватися правил безпеки, не спалюйте рідну землю, бережіть її.

Робота із запобігання виникненню пожеж в екосистемах та виявлення правопорушників триває. Щодня на території області працюють рейдові групи ДСНС.

Рятувальники наголошують громадянам, що випалювання сухої рослинності заборонено законом! Штраф у разі порушення статті 77-1 КУпАП становить від 3060 до 6120 грн!