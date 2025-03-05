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Червона річка протікає через сільське поле
Диван на коліщатках в темній вітальні

Мешканці Вовчинця скаржаться на червону воду у потічку. Поліція розпочала перевірку. ФОТО

Автор: Lilia
05/03/2025 11:43
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Мешканка села Вовчинець поскаржилась у соцмережі на забруднення місцевого потічка.

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За словами Marta Parfylo, вчора, 4 березня, вода у потічку кілька разів змінювала забарвлення. Зараз водойма набула червоного забарвлення, пише Бліц-Інфо.

“Потічок у селі Вовчинець, 5 березня. Інспекції з благоустрою та екологічні не відреагували на звернення. Поліція на виклик приїхала, та результат наразі не відомий. Зранку (4 березня, – авт.) вода була яскраво – синя, в обід криваво-червона. Хто знає, що це може бути? Нагадаю, що потічок тече в річку Бистрицю”,- написала жінка.

Червоний струмок посеред трав'яного ландшафту

У поліції Івано-Франківщини, Бліц-Інфо повідомили, що наразі поліцейські працюють на місці події.

Червоний потік серед сільськогосподарських полів

“До Івано-Франківського районного управління поліції надійшло таке повідомлення. Поліцейські розпочали перевірку. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група”, – кажуть у поліції.

Також за даними Бліц-Інфо, на місці працювали фахівці екоінспекції. 

Сільський пейзаж із будинками і полями, яскраве небо.