Мешканці Вовчинця скаржаться на червону воду у потічку. Поліція розпочала перевірку. ФОТО

Мешканка села Вовчинець поскаржилась у соцмережі на забруднення місцевого потічка.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

За словами Marta Parfylo, вчора, 4 березня, вода у потічку кілька разів змінювала забарвлення. Зараз водойма набула червоного забарвлення, пише Бліц-Інфо.

“Потічок у селі Вовчинець, 5 березня. Інспекції з благоустрою та екологічні не відреагували на звернення. Поліція на виклик приїхала, та результат наразі не відомий. Зранку (4 березня, – авт.) вода була яскраво – синя, в обід криваво-червона. Хто знає, що це може бути? Нагадаю, що потічок тече в річку Бистрицю”,- написала жінка.

У поліції Івано-Франківщини, Бліц-Інфо повідомили, що наразі поліцейські працюють на місці події.

“До Івано-Франківського районного управління поліції надійшло таке повідомлення. Поліцейські розпочали перевірку. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група”, – кажуть у поліції.

Також за даними Бліц-Інфо, на місці працювали фахівці екоінспекції.