На Прикарпатті за два місяці трапилось 554 ДТП

Від початку року сталося 554 дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких загинули 12 осіб, 187 – отримали травми різного ступеня важкості.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф.

Переважна більшість аварій відбувається через порушення Правил дорожнього руху: ризиковане та необдумане маневрування, недотримання дистанцій, порушення правил проїзду перехресть, виїзд на смугу зустрічного руху, перевищення швидкісного режиму тощо.

На автошляхах області за два місяці поточного року сталося 554 ДТП. З них – 146 автопригод з постраждалими, 12 осіб загинули, а 187 – отримали травми різного ступеня важкості.

За участі нетверезих водіїв сталося майже 80 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. У них травмувалося 37 людей, 2 випадки з летальними наслідками.

За вказаний період поліцейські виявили майже 350 керманичів, які пербували за кермом в стані алкогольного сп’яніння. Усіх їх притягнули до адмінвідповідальності.

Прикарпатські правоохоронці звертаються до водіїв з проханням бути максимально обачними та уважними на дорогах, особливо в темну пору доби та при поганій видимості. Дотримуйтесь ПДР та в жодному випадку не сідайте за кермо напідпитку.

Пам’ятайте, що учасниками дорожнього руху є також пішоходи, які повинні дбати про власну безпеку. А відтак одягати якомога світліший верхній одяг в темну пору доби та використовувати світлоповертаючі елементи.