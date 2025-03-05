На Калущині водію легковика стало зле і він зіткнувся з вантажівкою

Дорожньо-транспортна пригода сталася на обʼїзній на Калущині.
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Про це Правді повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.
Водій автомобіля Фольцваген Тігуан, рухаючись обʼїзною, допустив зіткнення з вантажівкою ДАФ.
Попередньо, керманичу Фольцвагену стало погано. Водія забрала швидка. На місці працюють поліцейські, зʼясовують всі обствини.