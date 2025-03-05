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На Калущині водію легковика стало зле і він зіткнувся з вантажівкою
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Калущині водію легковика стало зле і він зіткнувся з вантажівкою

Автор: Олег Мамчур
05/03/2025 12:39
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Дорожньо-транспортна пригода сталася на обʼїзній на Калущині.

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Про це Правді повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

Водій автомобіля Фольцваген Тігуан, рухаючись обʼїзною, допустив зіткнення з вантажівкою ДАФ.

Попередньо, керманичу Фольцвагену стало погано. Водія забрала швидка. На місці працюють поліцейські, зʼясовують всі обствини.