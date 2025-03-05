На Прикарпатті прокуратура наполягає на збереженні тютюнової фабрики XIX століття. ФОТО

Коломийська окружна прокуратура подала до суду дві позовні заяви, вимагаючи від одного з приватних акціонерних товариств укласти з районною державною адміністрацією охоронні договори щодо об’єктів культурної спадщини місцевого значення – “Адміністративний будинок тютюно-ферментаційного заводу” та “Виробничі будівлі тютюно-ферментаційного заводу”, які розташовані в селищі Заболотів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

У судовому порядку прокурори вимагають забезпечити збереження понад 15 корпусів фабрики тютюну ХІХ століття, виконаних у стилі палаців епохи Відродження.

“Встановлено, що пам’ятка промислової архітектури у 1991 році перейшла у приватну власність на підставі наказу Фонду державного майна. Однак власник майна, порушивши Закон України «Про охорону культурної спадщини», не уклав охоронних договорів для її належного утримання, відновлення та збереження”, – йдеться у дописі.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справах за позовами прокуратури.

Довідково: тютюново-сушильна фабрика у селищі Заболотів відкрилась у другій половині ХІХ ст. Понад 15 корпусів фабрики тютюну були виконані у стилі палаців епохи Відродження. Тютюн тут ферментували особливим методом, що значно зменшував шкоду від паління. Крім місцевої сировини, підприємство переробляло імпортний тютюн, що надходив з країн Латинської Америки — Куби, Пуерто-Рико, Бразилії.

На території знаходилися їдальня, котельня, адміністративне приміщення, клуб, будинок для приїжджих, численні гаражі, механічні та столярні цехи, ферментаційні камери – основу заводу, бо саме в них і перероблявся тютюн. Діяв сигарний цех, де крутили сигари, але за радянської влади їх виробництво припинили.

Однак завод продовжував вирощення та обробку тютюну і постачав його на всі підприємства України, які випускали цигарки. На той час це був один із п’яти заводів в Україні. Згодом ферментаційно-тютюновий завод перестав функціонувати.