«Прикарпаття» перемогло «Ниву» у контрольному матчі

Знову вольова перемога – цього разу у Тернополі, де івано-франківська команда провела свій п’ятий спаринг на підготовчому етапі.

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Суперником “Прикарпаття” стала місцева “Нива”, яка навесні також змагатиметься у групі “Вибування”. Поєдинок відбувся на штучному полі парку “Сопільче”.

У середині першого тайму господарям вдалося відкрити рахунок – на 23-й хвилині відзначився Дмитро Галадей. До перерви івано-франківці мали шанс, щоб зрівняти цифри на табло, але не судилося…

А от по перерві гості сповна використали свої моменти – впродовж десяти хвилини зимовий новачок “Прикарпаття” Мирослав Трофимюк оформив дубль і приніс вже третю вольову перемогу – 1:2.

“Зелено-жовті” продовжують тренуватися в Івано-Франківську, а вже найближчої суботи зіграють ще один контрольний матч – 8 березня у Винниках з сумською “Вікторією”.