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Диван на коліщатках в темній вітальні

Громада прощатиметься з депутатом Делятинської селищної ради та президентом ФК “Прут”

Автор: Lilia
05/03/2025 13:49
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Делятинська громада у скорботі з нагоди передчасної смерті депутата Делятинської селищної ради та директора “Спортивного  клубу  “Прут” Зупника Руслана Володимировича. Сьогодні розпочнеться прощання з померлим.

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Пише Правда.іф з посиланням на Делятинську територіальну громаду.

Сьогодні, 05 березня, о 17 годині розпочнеться читання Псалтиря за померлим Зупником Русланом, у батьківській хаті за адресою: селище Делятин, вул. Любіжня, 104А.

Похорон відбудеться у четвер,06 березня об 11 годині.

Поховають померлого Руслана на кладовищі по вул. Любіжня.