Громада прощатиметься з депутатом Делятинської селищної ради та президентом ФК “Прут”

Делятинська громада у скорботі з нагоди передчасної смерті депутата Делятинської селищної ради та директора “Спортивного клубу “Прут” Зупника Руслана Володимировича. Сьогодні розпочнеться прощання з померлим.
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Пише Правда.іф з посиланням на Делятинську територіальну громаду.
Сьогодні, 05 березня, о 17 годині розпочнеться читання Псалтиря за померлим Зупником Русланом, у батьківській хаті за адресою: селище Делятин, вул. Любіжня, 104А.
Похорон відбудеться у четвер,06 березня об 11 годині.
Поховають померлого Руслана на кладовищі по вул. Любіжня.