Поліція розшукує 14-річну дівчину з Івано-Франківської громади

Поліція розшукує Стоногу Анну, неповнолітню жительку села Хриплин Івано-Франківської громади.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

Відділ ювенальної превенції розшукує 14-ти річну дівчину, яка 4 березня близько 11 години пішла гуляти та по даний час місцеперебування її невідоме.

Зникла – Стонога Анна, 2010 року народження, жителька с. Хриплин, Івано-Франківської МТГ.

Прикмети розшукуваної: зріст 152 см, худорлявої тілобудови, стрижка коротка, волосся темний каштан.

Одягнена: в чорні джинси з білими вставками, чорні кросівки з білими вставками, чорну куртку, чорний рюкзак «Nike».

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Анни Стоноги або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: +380 (97) 98 32 132, +380 (67) 497 17 87 та +380 (66) 98 97 515.