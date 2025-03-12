Два прикарпатці організували перетин кордону, під час якого помер військовозобов’язаний

Косівський районний суд Івано-Франківської області оголосив вирок у справі щодо незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон, внаслідок чого у Карпатах загинув чоловік. Двом обвинуваченим присудили штраф у розмірі 221 тисячу гривень кожному.

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Пише Правда.іф з посиланням на Суспільне.

Один із обвинувачених— уродженець села Хороцеве, розташованого у Верховинському районі, та депутат селищної ради. Він діяв у змові зі спільником із села Розтоки. У ході розслідування слідчі встановили, що ці чоловіки були обізнані про маршрут до Румунії, який оминає офіційні пункти пропуску, а також знали місця, де можна уникнути зустрічі з прикордонними патрулями.

“У березні 2023 року у змову з ними вступив третій фігурант, щодо якого відкрили окреме кримінальне провадження. Він повинен був підшукувати військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років для їхнього подальшого переправлення через кордон та отримувати за це гроші”, — йдеться у матеріалах справи.

Група оцінювала свої “послуги” у 2300 доларів США та 1200 євро. Переправлення чоловіків призовного віку організовував депутат селищної ради.

“26 березня 2023 року спільник обвинувачених зустрівся в селищі Кути з “клієнтом”, де обговорив умови перетину кордону. Уночі 27 березня він організував збір та перевезення цього чоловіка, а також інших військовозобов’язаних, які мали намір потрапити до Румунії. Вони приїхали до роздоріжжя між селами Пробійнівка та Грамотне Верховинського району”, — написали у вироку.

На шляху до українсько-румунського кордону у одного з клієнтів різко погіршилося самопочуття. Депутат селищної ради разом з третім спільником, проти якого розпочато окреме кримінальне провадження, допомогли чоловікові зупинитися на ночівлю в покинутій будівлі в урочищі Мокрин, що у селі Зелене.

“28 березня приблизно о 9 ранку вони вирушили у бік до роздоріжжя в селах Пробійнівка та Грамотне. У той час їхній “клієнт” помер від переохолодження у місці ночівлі”, — йдеться у матеріалах справи.

З серпня по середину жовтня 2023 року обвинувачені перебували під домашнім арештом. Суд визнав їх винними у незаконному переправленні людей через кордон. Під час засідання вони уклали з прокурором угоди про визнання винуватості. Щодо третього спільника, поки що вирок не винесено.