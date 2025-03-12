В Івано-Франківському районі в пожежі постраждала дитина. ФОТО

Рятувальники загасили пожежу житлового будинку у Івано-Франківському районі, спричинену вибухом газоповітряної суміші.
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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
12 березня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Вікторів Галицької ТГ Івано-Франківського району. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що ймовірно відбувся вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням крівлі господарського комплексу. В результаті вибуху пошкоджено стіну, віконні та дверні отвори будівлі.
Вогнеборці ліквідували пожежу крівлі будинку на площі 70 м².
Внаслідок пожежі постраждала дитина 2011 року народження, яка госпіталізована до лікувального закладу.
Всі обставини даної події встановлюють фахівці.