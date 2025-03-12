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Погода різко зміниться: в Україну йдуть морози і сильні зливи
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода різко зміниться: в Україну йдуть морози і сильні зливи

Автор: Орися Корчун
12/03/2025 17:50
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Березневе літо протримається в Україні до кінця робочого тижня, однак на вихідних погода різко зміниться – подекуди очікуються морози до -8 градусів, дощі і сніг. Про це свідчать дані метеорадару Ventusky. Пише Апостроф

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Холодний атмосферний фронт почне заходити на територію України у суботу, 15 березня. У першій половині дня похолодання накриє західні області, а в другій половині пошириться на більшу частину території нашої країни.

15 березня

На заході пройдуть сильні зливи, подекуди з грозами.

15 березня

Якщо вранці в центральних, південних, північних та східних областях ще очікується від +14, а в Одесі до +26 градусів, то в західних областях термометри покажуть +4 градуси. Ближче до кінця доби теплі повітряні маси пануватимуть лише на сході, а в західному регіоні очікується до 1 градуса морозу.

У неділю, 16 березня, в західних областях очікуються нічні морози – до -4 градусів, на решті території країни температура впаде до -3 градусів на півночі і до +8 на півдні. В Карпатах можливий сніг.

16 березня

16 березня

Вдень у неділю в Україні буде прохолодно. Температура підвищиться від +5 до +11, в Карпатах – невеликі “мінуси” – до -2 градусів.

Опадів не очікується.

16 березня

Початок наступного тижня буде холодним – в ніч на понеділок, 17 березня, в західних та північних областях вдарять морози до -8 градусів, в центрі України вночі стовпчики термометрів покажуть до -2 градусів. “Плюси” – до +5 градусів – очікуються на півдні нашої країни.

17 березня

Вдень 17 березня очікується від +4 до +10 градусів. Без опадів.

17 березня

Нагадаємо Похолодання ще буде: синоптик розповів, коли знизиться температура