Похолодання ще буде: синоптик розповів, коли знизиться температура

У перший місяць весни в Україні ще можливі затоки холоду. Пише ТСН

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Аномально тепла погода триватиме в Україні щонайменше до наступних вихідних. Проте наприкінці наступного тижня синоптики прогнозують похолодання.

Чи буде воно суттєвим – розповів синоптик Микола Луценко в етері телемарафону.

“Зима не повернеться. Тиждень почнеться теплою погодою. Найтепліше буде у західних областях. На Закарпатті +22. Вночі +2…+4. У центрі, північних областях буде комфортно. На сході від вівторка вже похолодає. До +15, почнуться дощі. А у кінці наступного тижня похолодає на три градуси”, – поділився синоптик.

Зокрема, метеоролог Ігор Кібальчич каже, що на лівобережжі, а також на крайньому сході країни прохолодна погода затримається ще на деякий час. І все ж таки, тенденція на підвищення температури вимальовується у всіх регіонах країни, а середня температура у березні очікується на 1 – 2 °С вище за норму, у Приазов’ї, Криму та місцями у східних областях близько до норми.

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