У Франківську назвали 5 кроків для участі у конкурсі проєктів та програм розвитку 

Сьогодні, під час брифінгу, керівник Секретаріату міської ради Станіслав Козлов розповів про початок Міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

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Про це інформує Правда.іф.

“12-й рік поспіль міська рада оголошує конкурс міні грантів за принципом 70%/30%, коли 70% оплачують з бюджету, а 30% – сам учасник конкурсу. Цього року учасників чекає нововведення – 80%/20%, для проєктів підтримки військових частин”, – каже Станіслав Козлов.

За словами чиновника, у Івано-Франківську до 31 триває конкурс проєктів та програм у п’яти номінаціях:

проєкти ГО та БО (пріоритет – ветеранська політика);

проєкти ГО та БО при дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

проєкти ГО та БО організацій при закладах культури;

проєкти ОСББ, ОК та будинкових комітетів;

проєкти громадських та благодійних організацій для підтримки військових частин ЗСУ, НГУ, правоохоронних органів, інших, утворених відповідно до законодавства збройних формувань.

Один учасник може подати на конкурс лише один проєкт. Станіслав Козлов назвав 5 кроків для участі у конкурсі проєктів та програм:

Провести загальні збори ГО, БО чи ОСББ, БК, ЖБК, ОК, на яких обговорити питання про участь у Міському конкурсі проєктів та програм, затвердити назву проєкту та частку співфінансування.

Підготувати протокол загальних зборів.

Підготувати копії реєстраційних документів організації чи об’єднання: виписка з ЄДР або свідоцтво про державну реєстрацію, довідка ДПІ про неприбутковість.

Підготувати проєкт для участі у конкурсі, відповідно до бланків. Віднайти підрядну організацію, яка зможе виконувати заходи та підготує кошторис.

Надіслати відсканований пакет документів на електронну скриньку [email protected].

Консультації можна отримати за телефонами: 55-64-99, 55-20-04, 097-67-163-85.