Лізинг у Дніпрі – можливість обрати хороше авто за розумну вартість

Пошук власної машини займає багато часу, бо треба віднайти ту, котра відповідає певним вимогам. Якщо людина не розбирається в техніці, то зробити це важко, і потрібна допомога фахівців.

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Авто в лізинг в Дніпрі – це можливість віднайти саме те, що треба. Коли потрібна хороша угода та приємні умови, то тут шлях клієнтові один – до компанії «ХАПАЙавто». Її спеціалісти знають, що порадити, аби людина залишилася задоволеною.

Мінівен – як автобус, але з категорією В

Деяким людям доводиться перевозити групи людей. Хтось на цьому також робить бізнес. І тут постає одна проблема: якщо брати транспортний засіб, де сидячих місць (включаючи водійське) – 10+, то потрібна вже категорія D1, а тут є багато особливостей:

Потрібен досвід із керування машинами (а в деяких випадках – ще й вантажівками категорії С). Тільки після цього можна підвищувати кваліфікацію до категорії D1 і навіть просто D (це автобуси з кількістю місць 16+, включаючи водійське).

Обмеження по віку – 21+. Тобто, керувати автобусом одразу після настання повноліття не можна. Тут варто зазначити, що в українських ПДР немає терміну «мікроавтобус», а транспортний засіб із категорією водійських прав D1 вважається автобусом надмалої місткості.

Вимоги до легкового авто та до автобуса (навіть найменшого, на 10-11 місць) сильно відрізняються. У другому випадку вони набагато вище.

Та людям треба їздити тут і зараз. Тому, якщо потрібна машина, котра може вміщати багато людей, і щоб вона ще була легковою, а не автобусом надмалої місткості, то треба розглядати мінівени. Максимальна кількість людей, котру може прийняти такий автомобіль, разом із водієм, дорівнює дев’яти. Тому вони добре зарекомендували себе в бізнесі. Часто в мережі можна зустріти оголошення про перевозки людей з одного міста в інше. Зазвичай на таких маршрутах використовуються саме мінівени – багато людей хоче їхати в зручній атмосфері з хорошою шумоізоляцією та кліматконтролем. VIP-персон (якщо їх багато) теж часто зустрічають саме мінівени. Також можна розглядати даний тип автомобілів як сімейний.

Наприклад, спинки сидінь можуть розкладатися, перетворюючи просторий салон на місце, де можна зручно спати вночі. Деякі люди використовують такі машини в якості універсальних: і людей перевозять, і вантажі. Для цього за необхідності можна тимчасово вийняти пасажирські сидіння. Хоча, якщо тільки для перевозок вантажів потрібне авто, то тут краще глянути на фургони.

Фахівці з компанії «ХАПАЙавто» за необхідності підберуть клієнтові найкращий варіант мінівену. Варто лише вказати свої вимоги.

Лізинг – найзручніший тип фінансових відносин

Він має багато переваг над кредитом та розстрочкою. А головне – це мінімальна переплата за послугу. Серед основних переваг є такі:

Швидкість оформлення. Для клієнта цей момент є дуже важливим, адже ні в кого немає зайвого часу.

Терміни та щомісячні платежі обговорюються ще перед підписанням угоди. Тут – не як при кредитуванні та розстрочці, де умови лише певні, і щось змінити не можна. В лізингу все значно простіше в цьому плані.

Жодних ризиків отримати штраф. Це тільки в автокредитуванні та розстрочці штрафи – постійне явище. В лізингу такого немає. Бо клієнт користується машиною на правах довгострокової оренди, і в разі якихось непередбачуваних ситуацій машина повертається власникові – до компанії-лізингодавця.

Угоду можна оформити на термін від року до чотирьох. Якщо потрібно все оформити швидко та якісно, то звертайтеся до компанії «ХАПАЙавто».

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