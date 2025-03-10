Вночі росія вночі запустила по Україні 176 дронів

Росія вночі 10 березня атакувала Україну 176 ударними безпілотниками, запущеними із шести напрямків. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.
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Про це повідомляють Повітряні сили.
Сили ППО збили 130 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.