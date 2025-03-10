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Вночі росія вночі запустила по Україні 176 дронів

Автор: Олег Мамчур
10/03/2025 13:07
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Росія вночі 10 березня атакувала Україну 176 ударними безпілотниками, запущеними із шести напрямків. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

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Про це повідомляють Повітряні сили.

Сили ППО збили 130 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Ще 42 російські дрони були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Збито 130 ворожих безпілотників, Повітряні Сили.