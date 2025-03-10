За минулу добу на Прикарпатті вогнеборці ліквідували 72 пожежі в природних екосистемах

Впродовж доби, 9 березня, на території області виникло 72 пожежі в екосистемах на загальній площі 11 га, з них 1- лісової підстилки на площі 0,5 га на горі Погар, у селі Кричка, Солотвинської ТГ, Івано-Франківського району.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда з посиланням на обласне УДСНС.

Також вогнеборці ліквідували пожежі на значних площах: пожежу сухої трави на відкритій території на площі 2,5 га в селі Заріччя, Делятинської ТГ, Надвірнянського району, 2 га – у селі Пнів, Пасічнянської ТГ, Надвірнянського району та 2 га – у селі Середній Березів, Яблунівської ТГ, Косівського району. Також менш масштабні пожежі в екосистемах також були ліквідовані у багатьох тергромадах області.

З початку року на Прикарпатті зареєстровано 844 пожежі сухої трави на відкритих територіях, загальною площею близько 85 га, а також 6 лісових пожеж на площі 4,25 га.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян не випалювати суху траву, сміття та рослинність на присадибних ділянках!