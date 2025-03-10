В Івано-Франківську водій Peugeot Expert наїхав на жінку-пішохода

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 березня близько 12:30 в Івано-Франківську. Встановлено, що 43-річний місцевий житель, керуючи автомобілем “Peugeot Expert”, через неуважність здійснив наїзд на жінку-пішохода.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Остання перетинала проїзну ділянку дороги по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора. 21-річну потерпілу, місцеву мешканку госпіталізовано до лікувального закладу. Відомості щодо вказаного ДТП слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.