У Косівському районі 14-річний мотоцикліст зіткнувся з Volksvagen Tiguan

Аварія, де травмувався неповнолітній мотоцикліст трапилась 9 березня близько 17:30 в селі Хімчин, Косівського району.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

Як стало відомо, 14-річний підліток, керуючи мотоциклом, на заокругленій ділянці дороги, не врахував дорожню обстановку та виїхав на зустрічну смугу руху. Надалі, мотоцикліст допустив зіткнення з автомобілем «Volksvagen Tiguan».

Травмованого водія мотоцикла госпіталізовано до місцевої лікарні.

Водіїв транспортних засобів освідчено на стан вживання алкоголю. Результат тверезі.

За фактом аварії слідчі територіального підрозділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.