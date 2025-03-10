Під час ДТП на Івано-Франківщині загорівся автомобіль

Автопригода з травмованими трапилась 9 березня близько 7 години ранку у селі Буківна, що в Тлумацькій тергромаді.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

На місці події слідчі з’ясували, що 25-річний водій «BMW», на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де допустив зіткнення з деревом. Надалі автівка загорілась.

В результаті ДТП травми отримали водій транспортного засобу та двоє пасажирів. Йдеться про мешканців Івано-Франківського району, 2004 та 2007 років народження.

Водія перевірили на факт вживання алкоголю. Результат – 1,85 проміле.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.