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Згоріле авто на узбіччі дороги в селі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Під час ДТП на Івано-Франківщині загорівся автомобіль

Автор: Lilia
10/03/2025 12:05
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Автопригода з травмованими трапилась 9 березня близько 7 години ранку у селі Буківна, що в Тлумацькій тергромаді.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

На місці події слідчі з’ясували, що 25-річний водій «BMW», на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де допустив зіткнення з деревом. Надалі автівка загорілась.

В результаті ДТП травми отримали водій транспортного засобу та двоє пасажирів. Йдеться про мешканців Івано-Франківського району, 2004 та 2007 років народження.

Водія перевірили на факт вживання алкоголю. Результат – 1,85 проміле.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.