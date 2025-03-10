Прикарпатські поліцейські розшукують зловмисника. ФОТО

За скоєння тяжких злочинів поліцейські Косівського районного відділу поліції розшукують Фокшея Романа Олеговича, 01.02.1991 року народження, який ухиляється від відбування покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5-ть років.

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Про це Правді повідомили в пресслужбі поліції Прикарпаття.

Прикмети зловмисника: високого зросту, спортивної тілобудови, коротке волосся чорного кольору.