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Вимірювання алкоголю алкотестером у водія автомобіля.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківські патрульні виявили шістьох нетверезих водіїв

Автор: Lilia
10/03/2025 11:29
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За минулі вихідні патрульні Івано-Франківська затримали шістьох водіїв, які кермували транспортними засобами з ознаками алкогольного сп’яніння.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

На всіх кeрманичів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та не порушувати закон