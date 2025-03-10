Франківські патрульні виявили шістьох нетверезих водіїв

За минулі вихідні патрульні Івано-Франківська затримали шістьох водіїв, які кермували транспортними засобами з ознаками алкогольного сп’яніння.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

На всіх кeрманичів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та не порушувати закон