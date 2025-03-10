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MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 12, 2021: A medical worker handles samples at an express COVID-19 testing lab at Vnukovo International Airport. Passengers arriving from abroad are tested for the new COVID-19 strain discovered recently in the UK. Stanislav Krasilnikov/TASS –осси€. ћосква. ¬ лаборатории экспресс-тестировани€ на коронавирус COVID-19 в аэропорту ¬нуково. —танислав  расильников/“ј——
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Захворіло понад 140 тисяч людей: епідситуація щодо грипу, ГРВІ та COVID-19 на Прикарпатті

Автор: Lilia
10/03/2025 10:57
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За даними оперативної інформації з початку епідсезону 2024-2025рр. в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 146462 особи, в тому числі 88716 дітей до 18 років (60,6%).

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Повідомляє Генеральний Директор у Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук, пише Правда.іф.

Впродовж 10 тижня 2025 року в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 9378 осіб, в тому числі 4514 дітей до 18 років, що становить 48,1%.

Госпіталізовано протягом 10 тижня всього – 292 особи (3,1% від загальної кількості захворілих), з них 136 дітей до 18 років (46,6%). У тому числі із COVID-19 госпіталізовано 99 осіб, зокрема 20 дітей, що становить 20,2%.

З початку епідсезону 2024-2025рр. проти грипу в області проведено 4106 щеплень, в тому числі групи медичного ризику – 683 особи, епідризику – 1713 осіб, інші – 1710 осіб.

З початку епідсезону 2024-2025рр. зареєстровано 10 летальних випадків, із них 8 – випадків від COVID-19 та 2 летальні випадки грипу.

Статистика захворюваності на грип у Івано-Франківську.