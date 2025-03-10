Громадянин Польщі намагався вивезти з України цінні ікони. ФОТО

Прикордонники зірвали спробу незаконного вивезення старовинних ікон з України.

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У пункті пропуску «Смільниця» військовослужбовці 7 прикордонний Карпатський загін виявили п’ять старовинних ікон, які намагалися незаконно вивезти до Польщі, пише Правда.іф

Під час перевірки автомобіля «Volkswagen» польської реєстрації прикордонники помітили підозріле. У багажному відділенні серед особистих речей у валізах, а також під заднім рядом сидінь вони знайшли п’ять ікон у дерев’яному обрамленні. За кермом перебував 56-річний громадянин Польщі.

З огляду на можливу історичну та культурну цінність ікон, їх направлять на експертизу. Фахівці оцінять їхній вік, автентичність та значимість.