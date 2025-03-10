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П'ять ікон на мармуровій поверхні
Диван на коліщатках в темній вітальні

Громадянин Польщі намагався вивезти з України цінні ікони. ФОТО

Автор: Lilia
10/03/2025 10:25
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Прикордонники зірвали спробу незаконного вивезення старовинних ікон з України.

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У пункті пропуску «Смільниця» військовослужбовці 7 прикордонний Карпатський загін виявили п’ять старовинних ікон, які намагалися незаконно вивезти до Польщі, пише Правда.іф

Під час перевірки автомобіля «Volkswagen» польської реєстрації прикордонники помітили підозріле. У багажному відділенні серед особистих речей у валізах, а також під заднім рядом сидінь вони знайшли п’ять ікон у дерев’яному обрамленні. За кермом перебував 56-річний громадянин Польщі.

З огляду на можливу історичну та культурну цінність ікон, їх направлять на експертизу. Фахівці оцінять їхній вік, автентичність та значимість.

Відкритий чемодан з косметикою в машині
Ікона Ісуса Христа з відкритою книгою
Стара ікона в дерев'яній рамі
Картина в синьому пакеті у валізі автомобіля.
Ікона Ісуса Христа на кам'яній поверхні
Валізи в багажнику автомобіля з іконою.
Ікона Богородиці з оздобленням у рамці.
Ікона Ісуса Христа на дерев'яній дошці