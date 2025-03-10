ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сноубордист виконує стрибок у повітрі на снігу.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська лижна акробатка Ангеліна Брикіна здобула “срібло” на Кубку Світу

Автор: Lilia
10/03/2025 09:53
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

8 березня в швейцарському місті Айроло пройшов етап Кубка Європи з фристайлу в дисципліні «акробатика». Спортсменка з Івано-Франківська, Ангеліна Брикіна, здобула срібну медаль.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда.іф з посиланням на інформує “Галку

Україну на цих змаганнях представляли п’ять спортсменок, серед яких вихованки Івано-Франківської школи вищої спортивної майстерності – Ангеліна Брикіна та Оксана Яцюк.

За підсумками кваліфікації Ангеліна Брикіна посіла друге місце, впевнено вийшовши до фіналу. Оксана Яцюк завершила кваліфікацію на 10-й позиції, що не дозволило їй продовжити боротьбу за нагороди.

У фіналі Ангеліна Брикіна підтвердила свій клас і здобула срібну медаль, ставши другою серед найсильніших спортсменок Кубка Європи.

7 березня на етапі Кубка Європи Оксана Яцюк здобула “золоту” нагороду, а Ангеліна Брикіна виборола “срібло”. Тренує спортсменок учасниця Олімпійських ігор 2006 і 2010 років Надія Діденко.