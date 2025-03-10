Франківська лижна акробатка Ангеліна Брикіна здобула “срібло” на Кубку Світу

8 березня в швейцарському місті Айроло пройшов етап Кубка Європи з фристайлу в дисципліні «акробатика». Спортсменка з Івано-Франківська, Ангеліна Брикіна, здобула срібну медаль.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на інформує “Галку

Україну на цих змаганнях представляли п’ять спортсменок, серед яких вихованки Івано-Франківської школи вищої спортивної майстерності – Ангеліна Брикіна та Оксана Яцюк.

За підсумками кваліфікації Ангеліна Брикіна посіла друге місце, впевнено вийшовши до фіналу. Оксана Яцюк завершила кваліфікацію на 10-й позиції, що не дозволило їй продовжити боротьбу за нагороди.

У фіналі Ангеліна Брикіна підтвердила свій клас і здобула срібну медаль, ставши другою серед найсильніших спортсменок Кубка Європи.

7 березня на етапі Кубка Європи Оксана Яцюк здобула “золоту” нагороду, а Ангеліна Брикіна виборола “срібло”. Тренує спортсменок учасниця Олімпійських ігор 2006 і 2010 років Надія Діденко.