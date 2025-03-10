ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Музиканти з гітарами і мікрофонами на репетиції.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Вусатий панк: франківський гурт “Пенсія” поклав вірші Шевченка “Думи мої” на музику. ВІДЕО

Автор: Lilia
10/03/2025 09:21
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-Франківський гурт «Пенсія» підготував до Шевченкових днів музичну інтерпретацію вірша «Думи мої».

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку”.

Як розповів Ярема Стецик, таку манеру виконання він колись побачив у Ворохті в дитячому ансамблі “Петрос”. “Шевченківську вечірку з “Пенсією”” музиканти виклали на YouTube: