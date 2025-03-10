Вусатий панк: франківський гурт “Пенсія” поклав вірші Шевченка “Думи мої” на музику. ВІДЕО

Івано-Франківський гурт «Пенсія» підготував до Шевченкових днів музичну інтерпретацію вірша «Думи мої».

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Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку”.

Як розповів Ярема Стецик, таку манеру виконання він колись побачив у Ворохті в дитячому ансамблі “Петрос”. “Шевченківську вечірку з “Пенсією”” музиканти виклали на YouTube: