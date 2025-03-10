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Якою буде погода на Прикарпатті 10 березня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Прикарпатті 10 березня

Автор: Петро Якимчук
10/03/2025 08:50
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Прогноз погоди на понеділок, 10 березня 2025, року повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ

По Івано-Франківську та області невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура повітря:

  • По Івано-Франківську: вночі 1-3° морозу, вдень 20-22° тепла.
  • По області: вночі вночі від 3° морозу до 2° тепла, місцями 5-10° тепла, вдень 17-22° тепла.
  • У високогір’ї Карпат: вночі 5-10° тепла, вдень 10-15° тепла.