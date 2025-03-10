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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
10/03/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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10 березня – 105 років від дня народження Василя Грималюка (прізвисько – Могур) (1920-1998), скрипаля, композитора, народного музиканта, видатного творця автентичного музичного мистецтва Гуцульщини,уродженця с. Зелене Верховинського району (нині адміністративний центр Зеленської територіальної громади Верховинського району);

– 55 років виповнюється Оксані Кузів (1970), письменниці, поетесі, журналістці, членкині Національної спілки журналістів України. Народилася в м. Бурштин (нині адміністративний центр Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району). Авторка книг «Адамцьо» (повість), «В закапелках душі», «Задивлена в небо» «Прозріння» (поезії), «Назови мене своєю», «Єнчий світ» (проза), «ЩЕмить», «Собача любов» (роман), «Мереживо долі» (мала проза), «Мешти для Ганнусі», «БезсмертіЄ» (казка для дорослих) та ін.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.