Монахи гасили пожежу у лісі біля Манявського скиту на Прикарпатті ФОТО/ВІДЕО

У неділю, 9 березня, монахи Спасо-Преображенського Скиту Манявського Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря гасили пожежу.

Про це у соціальних мережах на своїй сторінці повідомив настоятель прикарпатського монастиря Ігумен Амфілохій Ковалюк, передає правда ІФ з посиланням на місто

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На світлинах та відео з пожежі видно, як горить лісова підстилка та дерева, а монахи все гасять.

В коментарях Ігумен написав, що пожежа сталася неподалік святині. Проте вони все успішно погасили.