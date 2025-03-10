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Монахи гасили пожежу у лісі біля Манявського скиту на Прикарпатті ФОТО/ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Монахи гасили пожежу у лісі біля Манявського скиту на Прикарпатті ФОТО/ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
10/03/2025 08:20
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У неділю, 9 березня, монахи Спасо-Преображенського Скиту Манявського Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря гасили пожежу.

Про це у соціальних мережах на своїй сторінці повідомив настоятель прикарпатського монастиря Ігумен Амфілохій Ковалюк, передає правда ІФ з посиланням на місто

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На світлинах та відео з пожежі видно, як горить лісова підстилка та дерева, а монахи все гасять.

В коментарях Ігумен написав, що пожежа сталася неподалік святині. Проте вони все успішно погасили.

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