Відомо, скільки шакалів виявили на Івано-Франківщині

На Прикарпатті помітили щонайменше 18 шакалів. Цих тварин виявили в Івано-Франківському та Калуському районах. У лютому 2025 року їх вперше зафіксували в області.

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Про це Суспільному повідомив головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства Західного міжрегіонального управління лісового мисливського господарства Геннадій Мельничук.

З його слів, шакали — степовий вид тварин. До повномасштабної війни їх фіксували лише в південно-східних областях України.