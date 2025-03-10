Відомо, скільки шакалів виявили на Івано-Франківщині

На Прикарпатті помітили щонайменше 18 шакалів. Цих тварин виявили в Івано-Франківському та Калуському районах. У лютому 2025 року їх вперше зафіксували в області.
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Про це Суспільному повідомив головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства Західного міжрегіонального управління лісового мисливського господарства Геннадій Мельничук.
З його слів, шакали — степовий вид тварин. До повномасштабної війни їх фіксували лише в південно-східних областях України.
“Через інтенсивні бойові дії шакали масово мігрували в центральні й західні області держави. В нашій області минулого року під час щорічного обліку ми шакалів не спостерігали. У 2025 облікували 18 особин в Калуському й Івано-Франківському районах. Це за своїм способом життєдіяльності — конкурент лисиці”, — розповів Геннадій Мельничук.