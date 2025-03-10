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Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських окупантів за минулу добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських окупантів за минулу добу

Автор: Петро Якимчук
10/03/2025 07:26
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Генеральний штаб Збройних сил України опублікував втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25, передає Правда ІФ

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 886320 (+1190) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10292 (+18) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21400 (+40) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 24271 (+65) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1311 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1102 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 28603 (+241),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3120 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 40071 (+138) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3773 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Орієнтовні втрати противника, детальна статистика
Втрати росіян 10.03.2025 рік