Спортсмени з Івано-Франківщини здобули 11 золотих і 6 срібних медалей на всеукраїнських змаганнях

Прикарпатські спортсмени вибороли призові місця на змаганнях, які проходили днями у різних містах України.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.

На чемпіонаті України з вільної боротьби серед юніорів та юніорок, який відбувся в Чернівцях, другого змагального дня наші спортсмени здобули 5 золотих, 1 срібну та 2 бронзові нагороди. Серед переможців – Соломія Петрів (69 кг), Христина Демчук (73 кг), Роберт Алоєв (51 кг), Зураб Алоєв (60 кг) та Ігор Олійник (71 кг), які тренуються під керівництвом Юрія Кірілова та Івана Курилюка.

У VII літній Гімназіаді України з вільної боротьби у Львові змагались понад 400 учасників із 22 областей. Представники Івано-Франківщини здобули 6 золотих, 4 срібних та 5 бронзових нагород. Високий рівень підготовки продемонстрували вихованці борцівських клубів «Сокіл», «Атлант», «Прайд», «Кузня чемпіонів» та Коломийської ДЮСШ, яких тренують, зокрема, Євген Боднарук, Андрій Микитин, Володимир Питлюкта.